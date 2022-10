Meteo Sicilia: breve tregua dalla pioggia ma presto tornerà il maltempo

Meteo Sicilia: la Protezione Civile per la Regione Sicilia ha rilasciato il bollettino con le previsioni per la giornata di domani. Secondo quanto riportato, potrebbero verificarsi temporali ma non si segnalano allerte.

Meteo Sicilia: si prevede una breve tregua dal maltempo nell’Isola per le prossime ore. Secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino meteo rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, per la giornata di domani si segnala la possibilità di rovesci o temporali, ma non sono state diramate allerte.

Sembra quindi essere temporaneamente rientrato l’allarme maltempo delle scorse ore, che ha portato la Protezione Civile siciliana a diramare un’allerta gialla per l’Isola. Inoltre, le previsioni meteo per la giornata di domani portano in generale cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera isola. Tuttavia, in linea con la stagione autunnale in corso, è possibile che si verifichino dei rovesci o temporali in alcune aree della Sicilia nel corso della giornata. Secondo quanto riportato nel bollettino, il rischio di temporali riguarderà soprattutto le aree delle province di Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa e parte della provincia di Palermo.

Per quanto riguarda le temperature dell’Isola, per la giornata di domani si aggireranno tra i 28-29 gradi massimi di Catania e Siracusa e le minime di 15 e 13 gradi che si prevedono rispettivamente a Ragusa, Caltanissetta e Enna.