Meteo Sicilia; Inizio settimana con tempo stabile e temperature miti sulla Sicilia, ma qualche variazione è attesa soprattutto a Catania tra martedì e mercoledì. L’alta pressione che domina sulla regione porta stabilità atmosferica e un clima tipicamente estivo, perfetto per chi è in vacanza, ma impegnativo per chi resta in città. Le temperature si mantengono elevate in tutta l’Isola, con picchi più intensi nelle aree interne e nelle zone di pianura, come Catania, dove l’afa si fa notare soprattutto nelle ore centrali del giorno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende oggi, domani e dopodomani, utile per pianificare impegni e attività all’aperto.

Meteo Sicilia: lunedì 4 agosto

La giornata odierna si presenta con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Sicilia. Le temperature saranno piacevolmente estive, con massime intorno ai 27-29°C nelle zone costiere e leggermente più fresche nelle aree interne, soprattutto in montagna. A Catania, la giornata si manterrà soleggiata con venti deboli da nord-est e un’umidità moderata. con valori termici che oscillano tra una minima di 25°C all’alba e una massima di 36°C intorno alle 13:00. Il cielo splenderà quindi sereno per tutta la giornata, sarà quindi fondamentale proteggersi ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde. Condizioni meteo ideali per escursioni o gite fuori porta, secondo il meteorologo Antonio Sanò.

Meteo Sicilia: martedì 5 agosto

Il Meteo in Sicilia nella giornata di Martedì non subirà variazioni significative: l’alta pressione continuerà a garantire cieli sereni e assenza di precipitazioni. Nubi sparse interesseranno il settore orientale dell’isola, con possibilità di qualche breve rovescio o temporale isolato soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Catania potrebbe vedere annuvolamenti in aumento, con un calo delle temperature massime intorno ai 24-25°C e un aumento dell’umidità. I venti ruoteranno da nord-ovest, portando un leggero rinfresco.

Meteo Sicilia: mercoledì 6 agosto

Le previsioni meteo della giornata di Mercoledì 6 agosto vedranno un miglioramento graduale: le nubi tenderanno a dissolversi lasciando spazio a schiarite, anche se residui annuvolamenti potranno ancora interessare il settore orientale. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25-27°C e i venti si manterranno deboli o moderati, favorendo un clima gradevole in tutta la Sicilia. A Catania si segnala un leggero aumento termico nelle ore centrali del giorno, con punte intorno ai 34°C intorno alle ore 14:00, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con condizioni ottimali per le attività all’aperto.

