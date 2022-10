Meteo Sicilia, colpo di coda dell’estate: sole e temperature in aumento nell’Isola

Meteo Sicilia: il maltempo che si è abbattuto sull'isola la scorsa settimana sembra aver lasciato nuovamente il posto a cieli sereni e le previsioni danno temperature quasi estive.

Meteo Sicilia: il maltempo che ha colpito l’Isola in diverse zone sembra aver lasciato spazio all’estate. Infatti, per l’inizio di questa settimana si prospetta un aumento delle temperature in tutta la Sicilia, accompagnata da sole e cieli prevalentemente sereni. Si tratterà certamente di un sollievo per le zone colpite dal maltempo nella scorsa settimana, come Trapani e il Ragusano.

Infatti, secondo quanto riportato dalle previsioni per la Sicilia per questa settimana, i cieli siciliani saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi fino al weekend. Inoltre, le temperature massime arriveranno a toccare persino i 30 gradi, regalando giornate ancora calde ai siciliani.

Tuttavia, non è da considerare esclusa la possibilità di nuovi cambiamenti delle condizioni meteo. Infatti, secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, una certa instabilità si manterrà comunque sul territorio siciliano. In particolare, per la giornata di oggi potrebbero verificarsi rovesci o temporali in parte delle provincie più a Nord-Est della Sicilia, includendo Messina e Catania.

Per quanto riguarda la città di Catania, come per il resto della Sicilia, le condizioni meteo saranno prevalentemente serene nell’arco dell’intera settimana. Il cielo potrebbe sporcarsi con qualche nuvola nel corso della settimana, ma in generale, il sole splenderà sulla città etnea almeno fino al prossimo weekend. Per quanto riguarda le temperature, le massime oscilleranno tra i 27 e i 29 gradi, mentre la minima non scenderà mai al di sotto dei 17 gradi.