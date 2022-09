Maltempo in Sicilia, Trapani allagata: vie come fiumi e scuole chiuse

In ginocchio per via del maltempo alcune zone della Sicilia: a Trapani scuole e uffici chiusi.

Il maltempo torna a colpire l’Isola: questa volta è la città di Trapani ad essere messa a dura prova da un nubifragio. Le intense piogge si sono abbattute sulla città già questa notte.

Molte strade e piazze risultano allagate e diverse abitazioni al piano terra, negozi e uffici sono stati invasi dall’acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto, tramite apposita ordinanza, la chiusura di scuole, ville, cimitero e uffici pubblici.

Risulterebbero particolarmente colpite le zone di via Virgilio, piazza Martiri D’Ungheria e la zona industriale, dove molte auto sono rimaste in panne semi sommerse dall’acqua.

Di seguito alcuni video girate nelle scorse ore.

Credits: pagina Facebook CMS.

Video di Ylenia Dessì.

Maltempo in altri Comuni

Altri Comuni dell’Isola, in queste ore, stanno facendo i conti con una nuova violenta ondata di maltempo. A Erice alcune strade risultano allagate dei muretti vicino alla scuola Pascoli sono crollati. Anche qui il primo cittadino Daniela Toscano ha chiuso gli istituti e invitato i cittadini a non uscire di casa fino alla fine dell’emergenza.

Allagamenti, già nelle scorse ore, anche a Modica.

Di seguito un video girato a Modica, di Isabella Milo.