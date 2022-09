Sicilia, investe due 14enne in auto e scappa: morto un giovane

Un'auto pirata ha investito un motorino con a bordo due giovani quattordicenni nel siracusano: si ricerca una videocamera di sorveglianza per ricostruirne i fatti.

Incidente mortale nella serata di ieri a Siracusa. Il fatto è accaduto in via Lazio, dopo le 19, quando un‘auto pirata ha investito un motorino, uccidendone il conducente, un ragazzo di quattordici anni. Il minorenne a bordo della sua due ruote, di cilindrata 300, viaggiava insieme a un coetaneo che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni.

In queste ore, la polizia municipale e gli agenti della squadra mobile, in assenza di testimoni al momento dell’incidente, stanno indagando e cercando un sistema di videosorveglianza della zona che possa far ricostruire le dinamiche dello scontro.

Si presume che l’auto pirata possa aver investito da dietro il motorino lungo la strada che si trova a senso unico, con uno spartitraffico sulla sinistra e una pista ciclabile sulla destra: pertanto, le cause dell’incidente potranno essere chiarite soltanto dall’altro quattordicenne, il ragazzo attualmente ricoverato. I due giovani sono stati trasferiti prontamente presso l’ospedale “Umberto I” di Siracusa, dove però uno dei due è deceduto poco dopo.