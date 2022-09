Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali: il bollettino della Protezione Civile

Meteo Sicilia, nuova allerta gialla per alcune province dell'Isola per possibili temporali o rovesci: ecco di quali si tratta e fino a quando durerà secondo la Protezione Civile.

Meteo Sicilia: anche per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla in alcune province dell’Isola. Infatti, la Protezione Civile ha avvisato la popolazione tramite la pubblicazione del bollettino per il rischio meteo-idrogeologico nel pomeriggio di ieri. Come visibile dal documento diramato dalla Protezione Civile, per la giornata di oggi, 27 settembre 2022, è prevista un’allerta gialla per temporali fino alle ore 24, se non dovessero esserci ulteriori comunicazioni in merito.

L’allerta riguarderebbe in particolare i territori di tre province siciliane, vale a dire parte delle province di Catania, Messina e Palermo. In particolare, potrebbero verificarsi rovesci o temporali in queste zone e per questo motivo, si raccomanda particolare attenzione alla popolazione. Infatti, le condizioni meteo risultano particolarmente instabili e potrebbero verificarsi eventi come quelli accaduti a Modica e Trapani tra domenica e lunedì scorso.

Tuttavia, stando alle prossime previsioni, la situazione metereologica della Sicilia sembra destinata a migliorare e rimanere relativamente stabile nei prossimi giorni. Potrebbe ancora verificarsi qualche pioggia autunnale in settimana, ma al momento non si segnalano particolari eventi.