Asse dei Servizi, lavori fino a dicembre: previste chiusure e rallentamenti

I lavori proseguiranno fino a dicembre e potrebbero provocare alcuni disagi agli automobilisti.

Un nuovo avviso è destinato ad attirare l’attenzione degli automobilisti. Per via di lavori che proseguiranno fino al prossimo 14 dicembre, alternativamente si disporrà la chiusura al transito di una corsia di marcia dell’Asse dei Servizi, tanto in direzione Catania quanto verso Bicocca (Maas). Si tratta, in particolare, di interventi volti alla sistemazione e al rifacimento della pavimentazione stradale.

Per via di tali chiusure potrebbero verificarsi rallentamenti della circolazione stradale nella zona del Centro commerciale, all’entrata e uscita della Tangenziale Ovest, nei raccordi per raggiungere la Zona Industriale, l’aeroporto e Librino.

È la Città metropolitana di Catania a emettere l’ordinanza in questione per far sì che i lavori, che coinvolgeranno anche alcuni tratti delle strade provinciali 70/I e 69/II, vengano eseguiti in piena sicurezza. Si esplicita che la chiusura della corsia di marcia sarà appositamente segnalata da specifica segnaletica.