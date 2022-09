Concorso Carabinieri 2022, scadenza e requisiti: quali sono le novità in merito all'ultimo bando pubblicato dall'Arma? Ecco tutte le informazioni principali da tenere a mente a riguardo.

Concorso Carabinieri 2022, scadenza e requisiti: di recente è stato pubblicato un bando “speciale” per entrare a far parte dell’Arma italiana. Infatti, non si tratta di uno dei classici concorsi che permettono l’accesso nei Carabinieri, perché è mirato ai giovani atleti italiani. Ecco tutte le informazioni più importanti da conoscere riguardo questo concorso Carabinieri 2022.

Concorso Carabinieri 2022: scadenza

Come anticipato, l’ultimo bando pubblicato per entrare a far parte dei Carabinieri riguarda nello specifico il gruppo sportivo dell’Arma. Per fare domanda è necessario effettuare l’apposita procedura entro la data di scadenza, vale a dire entro il 10 ottobre 2022. Nello specifico, la domanda di partecipazione al concorso è da presentare per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando integrale del concorso, al quale si rimanda per informazioni più dettagliate.

Concorso Allievi Carabinieri 2022: requisiti

Per quanto riguarda i requisiti per poter presentare la propria domanda di partecipazione al concorso Carabinieri 2022, segue la lista completa:

età compresa tra i 17 anni compiuti e i 24 anni . Per chi ha prestato servizio militare obbligatorio o volontario, il limite di età è di 28 anni, mentre per chi concorre per le discipline nuoto, equitazione, specialità “dressage” e snowboard, il limite di età è 35 anni;

. Per chi ha prestato servizio militare obbligatorio o volontario, il limite di età è di 28 anni, mentre per chi concorre per le discipline nuoto, equitazione, specialità “dressage” e snowboard, il limite di età è 35 anni; godimento dei diritti civili e politici;

per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la potestà;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

assenza di destituzione o decadimento da impiego nella pubblica amministrazione, licenziamento da lavoro in pubblica amministrazione per procedimento disciplinari o proscioglimento da pretesa arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia;

condotta incensurabile;

assenza di proscioglimento per idoneità psicofisica;

assenza di comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

assenza di misure di prevenzione;

assenza di procedimenti penali per delitti non colposi;

assenza di condanne per delitti non colposi, anche nella misura di sentenza di applicazione e di pena su richiesta, pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con beneficio della non menzione;

in caso di militari con procedimento penale per delitti non colposi precedente non concluso con assoluzione, assenza di conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

conseguimento, tra gennaio 2021 e la scadenza della presentazione delle domande per il concorso, di risultati agonistici di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali;

riconoscimento da parte del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate come “atleta di interesse nazionale”.

Concorso Atleti Carabinieri 2022: le discipline

Le posizioni disponibili per questo concorso sono 14 e riguardano le diverse discipline elencate di seguito. Per conoscere la distribuzione dei posti, si rimanda al bando integrale del concorso.