Catania SSD, ancora calciomercato: ufficiale l’attaccante Jefferson

Ufficiale l'arrivo dell'attaccante brasiliano Jefferson: per lui oltre 270 presenze e 68 reti tra i professionisti. Sarà subito a disposizione di mister Giovanni Ferraro.

Il direttore Antonello Laneri non si ferma più: come preannunciato dall’amministratore delegato del Catania SSD Vincenzo Grella, ha messo a segno un altro colpo di mercato. Si tratta dell’attaccante brasiliano Jefferson, con importanti trascorsi nelle serie professionistiche e un importante repertorio di goal messi a segno.

Ufficiale dunque il suo arrivo, come testimonia il comunicato stampa rilasciato dalla società rossazzurra: “Il Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jefferson Andrade Siqueira, nato in Brasile a Guaruhlos il 6 gennaio 1988 e cittadino italiano. Dopo gli esordi in patria nel principale campionato nazionale con il Paranà, l’attaccante ha completato la crescita calcistica nella Primavera della Fiorentina e nel 2009/10 ha debuttato con il Frosinone in seconda serie e con il Cassino in C2“.

Un altro importante tassello per mister Ferraro, dettata dall’esperienza del nuovo attaccante, con Jefferson che “ha vissuto un’esperienza nella massima divisione belga con l’Eupen, seguita dalle positive stagioni a Latina. In nerazzurro, in particolare, è stato tra i protagonisti della storica promozione in B ed è giunto fino alla finale dei playoff per la Serie A; tra i cadetti, ha disputato inoltre un campionato con il Livorno. In C, il neo-rossazzurro ha indossato anche le maglie della Casertana, del Teramo, della Viterbese, del Monza, della Giana Erminio, del Monopoli, del Padova e del Catanzaro, prima del recente ritorno al Latina“.

Uno score impreziosito da presenze in campionato e goal: “Il centravanti brasiliano conta complessivamente 276 presenze, 68 reti e 15 assist nelle competizioni professionistiche italiane“, conclude il comunicato della società rossazzurra.