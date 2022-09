Stasera in TV: in onda “Anche se è amore non si vede” e “L’Illusionista”

Inizio del weekend e non hai ancora programmi per stasera? La nostra redazione ti consiglia i film di stasera in tv.

Tutta un’altra vita [Rai 1, ore 21:25]: Gianni (interpretato da Enrico Brignano) è un tassista non soddisfatto della sua vita. Vorrebbe fare colpo alla lotteria ma una situazione simile gli cambierà la vita quando un cliente miliardario dimentica sul taxi le chiavi della sua villa. Gianni, in questo modo, riesce ad avere “accesso” alla vita dei suoi sogni.

Anche se è amore non si vede [Canale 5, ore 21:20]: Salvo e Valentino hanno una cosa in comune: il lavoro, con il loro autobus trasportano i turisti per le vie di Torino. Ma su tutto il resto e soprattutto in amore, sono l’uno l’opposto dell’altro.

The Illusionist – L’Illusionista [Rai Movie, ore 21:10]: Eduard ama la duchessa Sophie ma vengono separati perché lui è di bassa estrazione sociale. Al suo ritorno, 15 anni dopo, Eduard è diventato l’Illusionista Eisenheim. Ritrova la sua Sophie, impegnata sentimentalmente con il principe Leopold.

The Rebound – Ricomincio dall’amore [La 5, ore 21:10]: Sally ha 40 anni. Bella e intelligente, con i suoi bambini si trasferisce a New York, dopo aver scoperto l’infedeltà del marito. Qui troverà un nuovo lavoro e dovrà affidare i propri figli ad Aram, ragazzo di 25 anni con il quale instaurerà un rapporto che andrà oltre alla semplice simpatia.