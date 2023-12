Stasera in TV: in onda “Independence Day” e “Mamma mia! Ci risiamo”

Coperta calda e divano: le parole chiave per una serata cinema. Ecco alcune proposte da vedere in TV questa sera.

È arrivato il weekend e le temperature si sono decisamente abbassate. Cosa c’è di meglio di starsene accoccolati sul divano di casa e guardare un bel film in tv? Ecco i nostri suggerimenti:

Independence Day [Italia 1, ore 21:20]: Nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia la metodica distruzione di grandi citta’ della Terra, e tutto sembra perduto finche’ il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni. Insieme con lui uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta.

The Untouchables – Gli intoccabili [Canale 22, ore 21:00]: Nella Chicago del proibizionismo, Eliot Ness riceve il compito di fermare Al Capone. Riuscire a incastrare Al Capone sarà difficile, ma con il giusto aiuto cercherà di fermarlo.

Mamma mia! Ci risiamo[Canale 30, ore 21:10]: Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l’hotel di famiglia.

A Quiet Place II [Canale 49, ore 21:15]: Quel che resta della famiglia Abbott (dopo le disavventure del primo film) si mette in marcia per cercare un nuovo precario rifugio nel mondo invaso da creature mostruose sensibili al rumore. La mamma Evelyn, la figlia Regan, il figlio Marcus, oltre al neonato il cui pianto eventuale, innocente e incontrollabile e’ sempre una potenziale minaccia alla sicurezza, camminano nel massimo silenzio e giungono a un sito industriale che sembra abbandonato. Da qui in poi sarà necessario unire le forze.