Stasera in TV: in onda “The Conjuring” e “L’ultimo dei Templari”

Cinema Catania difficili da raggiungere stasera? Ecco i titoli consigliati dalla redazione LiveUnict in tv mercoledì 29 novembre.

Per una prima serata ricca di avventure e un pizzico di adrenalina, ecco la rassegna dei titoli consigliati da LiveUnict in onda stasera, 29 novembre 2023.

The Conjuring – Per ordine del diavolo [Rai 4, ore 21:20]: Per Ed e Lorraine Warren il paranormale è un lavoro, ma questa volta si trovano ad affrontare uno dei casi più sorprendenti che si siano mai visti, una storia di cupo terrore e male: prima la lotta per l’anima di un ragazzo, poi, per la prima volta nella storia del paranormale americano, la rivendicazione di un sospetto omicida per la sua possessione demoniaca, usata come difesa.

Operazione 6/12: Attacco al Presidente [Italia 1, ore 21:20]: Finlandia, 6 dicembre. Durante i festeggiamenti per il giorno dell’Indipendenza qualcuno coglie l’occasione per un attacco il palazzo presidenziale. Tra gli illustri ostaggi, l’ufficiale dei servizi di sicurezza Max Tanner, scelto come negoziatore, comprende subito che l’attacco non riguarda solo la Filandia ma tutta l’Europa. L’ufficiale sarà costretto a rimboccarsi le maniche per salvare, anche a costo di dolorose scelte, le sorti del continente.

L’ultimo dei Templari [Canale 20 Mediaset]: Nicolas Cage veste i panni di un cavaliere del XVI secolo in un Europa devastata dalla peste nera, il suo compito è condurre nei pressi di un monastero una presunta untrice accusata di stregoneria. Convinti dell’innocenza della ragazza (Claire Foy) il Templare e i compagni deviano il loro percorso per raggiungere una terra consacrata e scagionarla, ma non sanno che oscure forze aspettano il loro arrivo.

Corda tesa [Iris canale 22, ore 21:00]:Clint Eastwood lascia il “Far West” e si trasferisce nelle vesti di un investigatore nella New Orleans degli anni ’80, sconvolta da una serie di delitti che coinvolgono sopratutto donne. Toccherà all’investigatore della squadra omicidi Wess Block indagare su questi misteriosi accendimenti. Un intrigante mistero per riflettere anche sull’attualità.