Stasera in TV: in onda ”L’altra verità” e “Colossal”

In prima serata, da non perdere le pellicole consigliate dalla redazione di LiveUnict. Il piccolo schermo stasera, 28 Novembre 2023, terrà compagnia con storie avvincenti, che faranno commuovere e terranno con il fiato sospeso.

L’altra verità [Rai 5, ore 21:15]: Da non perdere diretto nel 2010 da Ken Loach, premiato durante il 63º Festival di Cannes. Film di genere drammatico che terrà con il fiato sospeso e farà scoprire che la verità non è sempre quella che appare. È la commovente storia di due amici: Frankie e Fergus, due colleghi che lavorano come guardie per una società privata che si occupa di sicurezza in Iraq. Quando Frankie viene ucciso sulla strada che collega l’aeroporto alla Green Zone, Fergus è devastato dal dolore della perdita. Poco convinto dalla spiegazione ufficiale decide di indagare per proprio conto e di andare in fondo alla vicenda per scoprire le reali cause e circostanze che hanno causato la morte dell’amico.

Colossal [Rai Movie p, ore 20:10]: Gloria è una donna qualsiasi che dopo aver perso il suo lavoro e il suo fidanzato decide di lasciare New York e di trasferirsi nella sua città natale. Nel frattempo a Tokyo una lucertola gigante sta devastando la città, ben presto Gloria si renderà conto di essere stranamente legata a questi strani eventi così distanti da lei. Per prevenire un’ulteriore distruzione, Gloria deve capire come mai la sua vita apparentemente insignificante ha un effetto così colossale sul destino del mondo.

È una sporca faccenda, signor Parker! [Irsi, ore 21:00]: Il registra John Sturges racconta la storia del tenente Parker, un uomo dal carattere duro e che raramente bada alle opinioni dei suoi superiori. Quando gli ammazzano il collega Sten Boyle, decide di abbandonare la polizia e continuare la sua crociata da solo. Quel che scopre è che dietro al traffico di droga ci sono connivenze nel mondo politico e in quello della stessa polizia. Il carico di droga alla fine verrà sparso in mare. La trama è la solita di questo tipo di film. Quel che colpisce è che politici e poliziotti contendano vittoriosamente ai trafficanti la palma del cattivo. Era appena passato il ciclone Watergate e lo stesso Wayne doveva essere un tantino amareggiato.