Stasera in TV: in onda “C’era una volta in America” e “3 Days to Kill”

Stasera in TV: nel palinsesto del piccolo schermo di oggi, 27 novembre 2023, interessanti pellicole da guardare comodamente sul divano. Ecco i consigli della redazione di Live Unict.

C’era una volta in America [WB TV, ore 21:30]: Capolavoro di Sergio Leone con musiche di Ennio Morricone. Negli Anni ’20, due ragazzini ebrei, Max e Noodles, iniziano la loro carriera nella malavita con piccoli traffici. Noodles, innamorato di Deborah, finisce in prigione e ne esce durante il proibizionismo. La banda continua a fare affari d’oro, ma a poco a poco tra Max e Noodles il rapporto si va guastando.

3 Days to Kill [Italia 1, ore 21:20]: La storia di Ethan Runner, agente dei servizi segreti, che scopre di essere in fin di vita a causa di una malattia e decide di ritirarsi in pensione per cercare di riallacciare un legame con la figlia. Gli viene offerta la possibilità di assumere un farmaco ma che gli provocherà allucinazioni.

Rocky V [Iris, ore 21:00]: Rocky Balboa si ritrova ad allenare un giovane promettente, per risollevarsi dai problemi finanziari che sta affrontando. Tuttavia, il suo allievo finirà per rivoltarglisi contro.