Stasera in TV: in onda “il pianista” e “Mamma Mia!”

Serata relax per questo venerdì? Ecco i consigli della redazione su cosa vedere stasera in TV tra i diversi film cult in programma oggi.

Con l’arrivo del freddo non avete voglia di uscire per andare al cinema o ad altri eventi? Nessun problema! Ecco alcuni consigli della redazione su cosa guardare stasera sui vostri televisori.

Il Pianista [Iris, ore 21:00]: un Adrien Brody fenomenale ed emozionante, in questa ricostruzione della storia di Wladyslaw Szpilman, durante l’olocausto. Un cult che emoziona e fa riflettere. Regia di Roman Polanski.

Mamma Mia! [La5, ore 21:10]: Il musical cult con le musiche del gruppo svedese Abba. Con la presenza stellare di Colin Firth e Meryl Streep, a coronare un cast pieno di stelle del cinema americano.

Sette anni in Tibet [Rai Movie, ore 21:10]: Il film narra la storia vera dell’austriaco Heinrich Harrer che, giunto a Lhasa, stringe amicizia con un Dalai Lama cinefilo e adolescente. Con la presenza stellare di Brad Pitt, un film da non perdere!