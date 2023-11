Stasera in TV: in onda “Per qualche dollaro in più” e “House of Gucci”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera sul piccolo schermo. Sono diversi i film da non perdere.

Se il maltempo di questi giorni rende difficile raggiungere un cinema Catania, il palinsesto televisivo di stasera, giovedì 23 novembre, offre delle valide alternative. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Per qualche dollaro in più [WB TV, ore 21:30]: Secondo film della trilogia di Sergio Leone. Narra la storia di 2 pistoleri a caccia di El Indio, capo di una banda criminale del Nuovo Messico. Ma gli obiettivi dei 2 pistoleri sono diversi. Uno vuole, infatti, prendere El Indio per la taglia e l’altro per ucciderlo. Tuttavia, decideranno di fare squadra ed escogitare piani ingegnosi.

House of Gucci [Rai Movie, ore 21:10]: Le vicende della famiglia Gucci e le dinamiche aziendali raccontate in questo film del 2021.Ci si concentra in particolar modo sul tragico omicidio di Maurizio Gucci, consumatosi il 27 marzo del 1995, le cui accuse ricadono sulla moglie Patrizia Reggiani.

Rocky IV [Iris, ore 21:13]: Rocky Balboa viene sfidato da Ivan Drago, campione dei pesi massimi dell’Unione Sovietica. Rocky è, tuttavia, fuori dalle scene del pugilato a livello agonistico. Al suo posto, toccherà ad Apollo Creed sfidare Ivan Drago, ma quest’ultimo ha nettamente la meglio. Rocky decide allora di vendicare Apollo e sfidarlo.