Stasera in TV: in onda “Twilight” e “Sherlock”

Serie tv, cinema e show, questa sera l’offerta televisiva è davvero variegata: Rai 1 sostiene Unicef con lo show Noi e…, su La5 e La7 ritornano le serie più amate dai giovani spettatori, Twilight e Sherlock, infine RaiMovie punta sulla commedia con Irma la dolce .

Noi e… [Rai 1, 21.30]: in prima serata uno show ricco di performances artistiche e musicali, con numerosi ospiti, nel segno dell’intrattenimento e della beneficienza.

The Twilight Saga Breaking Dawn [La5, 21.10]: parte seconda della saga che vede protagonisti i vampiri Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart), dalla cui unione è nata Ranesmee, bambina immortale che potrebbe svelare al mondo l’esistenza dei vampiri… tale rischio provoca lo scontro tra i Cullen e i loro antagonisti, i Volturi.

Sherlock [La7d, 21,30]: primo episodio della stagione 4 intitolato “Le sei Thatcher” in cui vediamo il nostro detective occuparsi di un caso politico: alcuni busti dell’ex Primo Ministro Margaret Thatcher sono stati abbattuti.

Irma la dolce [RaiMovie, 21,10]: dal repertorio del regista di “A qualcuno piace caldo”, commedia con Jack Lemmon nei panni di un ex poliziotto che si innamora di una prostituta parigina di nome Irma, diventa il suo unico cliente celando la sua vera identità e assumendo quella di Mister X. Ben presto le cose si complicano: il poliziotto sarà accusato dell’omicidio di Mister X. Un intrigante caso in cui le identità dei personaggi e i personaggi stessi si moltiplicano confondendo le carte in tavola.