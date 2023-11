Stasera in TV: in onda “JFK – Un caso ancora aperto” e “12 Soldiers”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera, martedì 21 novembre, sul piccolo schermo.

Se le previsioni meteo sono incerte e raggiungere un cinema Catania risulta difficile, ecco cosa offre il palinsesto del piccolo schermo per stasera, martedì 21 novembre.

JFK – Un caso ancora aperto [Rai Movie, ore 21:15]: In cerca della verità sull’assassinio, nel 1963, del Presidente degli Stati Uniti John Kennedy, Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans, che s’intestardisce a cercare la verita’, continua le sue ricerche e alla fine arriva ad una conclusione sorprendente.

12 Soldiers [Rai 4, ore 21:20]: Film sul tema dell’11 settembre, con il mondo occidentale sconvolto. L’esercito degli Stati Uniti pensa a una contromossa immediata, che spezzi il dominio di Al-Qaeda in Afghanistan: Mitch Nelson e i suoi uomini si offrono volontari per una missione pericolosa al fianco di Abdul Rashid Dostum, signore della guerra uzbeko, nel tentativo di ricostituire l’Alleanza del Nord in chiave anti-talebana.

Qualificazioni Europei 2024 – Grecia Vs Francia [Mediaset 20, ore 20:36]: Battute finali per le qualificazion degli Europei di Germania 2024. Il quadro delle partecipanti è quasi completo. Ad Atene, alla Opap Arena, la Grecia affronta la Francia.