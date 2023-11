Stasera in tv: in onda “Ucraina vs Italia” e “Io prima di te”

Dal calcio ai film romantici: il palinsesto di stasera fa invidia ai cinema Catania. Di seguito i dettagli.

Cinema Catania impossibili da raggiungere questo lunedì sera? Di seguito alcuni programmi da guardare direttamente stasera in tv.

Calcio – Qualificazioni Europei 2024 – Ucraina Vs Italia [Rai 1, ore 20.30]: L’ottava ed ultima partita del girone di qualificazione a EURO 2024 Berlino, che deciderà le sorti della squadra.

Gli ultimi saranno ultimi [Rai 2, ore 21.20]: Luciana sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano. Quando tutto sembra andare per il meglio, però, il suo mondo inizia a cadere in pezzi.

Richie Rich – Il più ricco del mondo [Italia 1, ore 21.20]: Richie Rich è il bambino più ricco del mondo, ma è anche isolato da tutti. Tuttavia, riesce a legare con alcuni coetanei che giocano a baseball in strada e si fa aiutare proprio da loro quando un amministratore senza scrupoli complotta per sbarazzarsi dei ricchi genitori per appropriarsi di tutto.

Io prima di te [Tv 8, ore 21.35]: Louisa e Will hanno due personalità opposte: lui giovane e ricco banchiere scorbutico e lei assistente sempre gioiosa. La convivenza si trasformerà, piano piano, in amore.