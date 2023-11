Stasera in TV: in onda “Qualificazioni Europei 2024” e “A star is born”

Ultima serata prima del weekend da dedicare al meritato riposo? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV.

Calcio – Qualificazioni Europei 2024 – Italia vs. Macedonia del Nord [Rai 1, ore 20.45]: La Nazionale italiana torna in campo per la settima e ultima partita di qualificazione agli Europei 2024. Sarà a Berlino che si deciderà se la squadra italiana procederà la propria corsa verso la competizione.

Nowhere special – Una storia d’amore [Rai 3, ore 21.20]: Film drammatico con protagonista John, lavavetri 35enne che deve occuparsi d crescere il figlio Michael da quando la madre li ha abbandonati poco dopo aver dato alla luce il bimbo. Tuttavia, John scopre di avere pochi mesi di vita e si sforza al massimo per trovare una nuova famiglia adatta a Michael.

A star is born [Canale 5, ore 21.20]: Film pluripremiato con Bradley Cooper, attore e regista, e Lady Gaga nel cast, si tratta del remake di “È nata una stella”. Un musicista perde la testa per una cantante disillusa che giungerà al successo. Tra alti e bassi, la pellicola ripercorre la loro storia d’amore.

Closing the ring [Rai Movie, ore 21.10]: In piena seconda guerra mondiale, un aviatore precipita a Belfast e chiede che gli venga esaudito un ultimo desiderio: portare il suo anello alla sua ragazza negli Stati Uniti. Dopo ben 50 anni la missione sarà compiuta.