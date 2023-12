Stasera in TV: in onda “Rocky Balboa” e “Labirinto d’amore”

I consigli della redazione di Live Unict su quali film vedere stasera in TV.

Labirinto d’amore [Rai Premium, 21.20]: film diretto da Jason Bourque, racconta la storia di Julia Miller. La ragazza dopo aver lasciato la piccola cittadina natake di Williston si trasgerisce a Chicago per poter realizzare il suo sogno di grande scrittrice. Purtroppo il su intento fallirà e dieci anni dopo Julia è una giornalista demotivata, che non fa altro che scrivere di amori che finiscono e sogni romantici che svaniscono. Così che il suo capo, la invita a tornare per un po’ a Williston per ritrovare lo spirito di una volta, incaricandola di scrivere un pezzo sul fascino delle piccole città. Tornata a casa Julia inizia a chiedersi perché ha lasciato questa vita idilliaca per il caos e trambusto della grande città di Chicago. Lì incontrerà Nate, un suo vecchio amico di giochi. Julia scoprirà che forse il sentimento che li univa da piccoli non è mai finito.

Vendetta [ Italia 1, 21.10]: film statunitense del 2022, diretto da Jared Cohn, uno degli ultimi fil di Bruce Wills prima del suo ritiro dalle scene. Ci troviamo nella periferia della Georgia, Willima Duncan è a cena fuori con la sua figlia Kat 16enne. La ragazza rimane in macchina ad aspettare il padre, che nel frattempo era andato a ordinare il cibo. Ma proprio in quel momento Kat verrà uccisa. Inizierà quindi il progetto di vendetta di William per uccidere l’assassino di sua figlia, da questo momento il poi il film sarà costellato di colpi di scena e scene che ci terranno con il fiato sospeso.

Rocky Balboa [Iris, 21:00]: Gli anni d’oro del successo sono ormai molto lontani per Rocky Balboa; vedovo da tempo, in quanto ha perso l’amata moglie Adriana, l’ex campione soffre ancora di più per l’allontanamento di suo figlio. Rocky gestisce ora un ristorante dove i clienti vanno spesso per sentirsi raccontare le storie dei sui epici incontri di boxe. Ma il richiamo del ring è troppo forte e Balboa accetta di sfidare il campione del mondo in carica dei pesi massimi, il terribile Mason “the Line” Dixon.