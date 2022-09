Nuovo incidente in Sicilia: feriti ed elisoccorso sul posto

In Sicilia si conta l'ennesimo incidente stradale: si registrerebbero più feriti. I primi dettagli.

Ancora un incidente lungo le strade siciliane. Questa volta il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Gela (in provincia di Caltanissetta), più in particolare all’altezza del chilometro 82. Per via dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.

Secondo le prime indiscrezioni, il sinistro avrebbe coinvolto due mezzi e si registrerebbero alcuni feriti.

Sul posto è giunta anche un’eliambulanza. Presenti, inoltre, le Forze dell’Ordine ed il personale Anas, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza del traffico e riaprire rapidamente il tratto stradale.