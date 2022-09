Calcio Catania SSD: dove vedere le partite. Dopo la presentazione della squadra i cittadini e i tifosi si chiedono dove vedere le partite in televisione. Ecco tutte le info.

Qualche giorno fa è avvenuta la presentazione della nuova squadra di calcio del Catania. A presenziare Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, specializzato in calciomercato, e figlio di Gianni Di Marzio, storico allenatore del Catania nell’anno della promozione in serie A nel 1983, scomparso il 22 gennaio scorso. Ma adesso la domanda più gettonata è: Calcio Catania SSD: dove vedere le partite? Ecco tutte le info utili.

Calcio Catania SSD: dove vedere le partite

Calcio Catania SSD: dove vedere le partite? A trasmettere tutte le partite del Catania SSD sarà Telecolor durante tutta la stagione. L’emittente siciliana ha infatti acquistato il pacchetto principale per poter trasmettere in diretta tutte le partite della squadra di calcio di Catania sia in casa che in trasferta.

Dunque, per tutti i tifosi che non potranno seguire le partite direttamente dalle tribune dello stadio o andare a vederle in trasferta potranno tranquillamente seguirle da casa poiché andranno in onda su Telecolor.

Il calendario delle partite

Il calendario delle partite sarà il seguente: