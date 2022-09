Catania SSD, presentata campagna abbonamenti: tutte le tariffe

Presentata ufficialmente la campagna abbonamenti del Catania SSD: di seguito i dettagli su tariffe e agevolazioni.

Con la speranza di tornare ad ammirare uno stadio colmo di tifosi rossazzurri, è stata presentata oggi, all’interno dell’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello, la campagna abbonamenti e di campo del nuovo Catania SSD.

Non poteva mancare il Presidente del club rossazzurro, Ross Pelligra, che ha presentato le tariffe come “abbastanza accessibili per tutti”.

Quanto spenderanno gli interessati? Di seguito tariffe e agevolazioni.

Via alla vendita degli abbonamenti

Dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 2 settembre, gli abbonamenti risultano in vendita. A tal proposito il Direttore generale, Luca Carra, ha precisato che al momento i posti a disposizione ammontano a 9.700 ma si spera “di riavere a breve la capienza totale”.

Come esplicitato tramite la pagina ufficiale del Catania SSD, da oggi l’abbonamento potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it o, in alternativa, recandosi presso i punti della rete vendita TicketOne.

Le tariffe

Di seguito le tariffe stabilite:

Categoria “ridotto”:

Per le donne, gli under 18 (nati dal 1° gennaio 2005 in poi) e gli over 65 (nati negli anni 1957 e precedenti):

Curva: €50;

Tribuna B: €100;

Tribuna A: €180;

Tribuna Elite: €400 (non è prevista una tariffa ridotta).

Categoria “intero”:

Le tariffe in questo caso sono le seguenti:

Curva: €65;

Tribuna B: €125;

Tribuna A: €225;

Tribuna Elite: €400.

Le agevolazioni

Ma non è finita qui: previste anche delle agevolazioni.

“Gli under 12 pagheranno 0.50 euro a partita come prezzo simbolico – ha aggiunto Carra – . I disabili al 100% entreranno gratuitamente. Ingresso gratuito per eventuale accompagnatore”.

Inoltre, secondo quanto emerso nel corso della conferenza stampa, tutti gli abbonati godranno del 15% di sconto sul merchandising del team rossazzurro.