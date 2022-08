Catania SSD, la squadra prende forma: tutti i nuovi acquisti del team rossazzurro

Ancora ufficialità per il nuovo Catania SSD: l'organico della squadra rossazzurra sempre più in crescita, in vista del nuovo campionato di Serie D.

Tempo di numerose ufficialità in casa Catania SSD. Il nuovo organico della squadra rossazzurra condotta da mister Giovanni Ferraro, ufficializzato cinque giorni fa, prende sempre più forma con altri due nuovi innesti: si tratta di Orazio Di Grazia e Marco Palermo.

Di Grazia, centrocampista, classe 1998, è già di casa a Catania avendo svolto tutta la trafila nel settore giovanile della squadra etnea. Vanta, inoltre, esperienze in Serie C con la maglia del Siracusa e in Serie D con le maglie dell’Igea Virtus, della Sancataldese, dell’Academy Ladispoli, del Licata e del Troina. Grande entusiasmo per lui, e nel video di presentazione mette in chiaro quali sono le sue intenzioni e quelle della squadra: “Cercheremo di portare questo Catania dove merita“, queste le parole del nuovo centrocampista rossazzurro.

Palermo, centrocampista classe 1995, anche lui catanese e proveniente dal settore giovanile del Catania, ha vissuto le ultime sei stagioni nel campionato di serie C, con le maglie del Latina, della Pergolettese, della Sicula Leonzio e del Siracusa. Tanta determinazione anche nel suo messaggio di presentazione, affermando: “Darò il massimo per questa maglia“.

I due si vanno ad aggiungere alle tante ufficialità di questi giorni come Giuseppe Giovinco, attaccante, il difensore Simone Pino, il tanto atteso ritorno di Francesco Lodi, i centrocampisti Giulio Frisenna ed Alessandro Russotto, ed il terzino Francesco Rapisarda.