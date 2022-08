UFFICIALE – Catania SSD: Giovanni Ferraro è il nuovo allenatore rossazzurro

Scelto il nuovo allenatore del Catania SSD: a Ferraro le chiavi per provare la scalata alla Serie C, dopo il fallimento del Calcio Catania.

Prime ufficializzazioni in casa Catania SSD che, dopo aver comunicato la data d’inizio del ritiro rossazzurro, ha formalizzato l’arrivo del tecnico Giovanni Ferraro, nato a Vico Equense (NA).

Ferraro sarà solo il primo dei tantissimi tasselli che si aggregheranno in questi giorni con la prima squadra, totalmente da rifondare dopo il fallimento della passata stagione. Si ripartirà anche da qualche nome già conosciuto alla piazza, come quello di Francesco Lodi, Andrea Russotto e del nuovo team manager, anch’esso in attesa di formalizzazione, l’ex capitano rossazzurro Marco Biagianti.

“Catania SSD comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giovanni Ferraro, nato a Vico Equense (Napoli) il 19 febbraio 1969. Nella stagione 2021/22, l’allenatore campano ha condotto al successo il Giugliano, promosso in Serie C dopo aver concluso al primo posto il cammino nel girone G del campionato di quarta serie“, si legge nel comunicato della società etnea.

Il tecnico, già vittorioso in terra campana e con l’arduo compito di riportare i colori rossazzurri nelle categorie di competenza, verrà presentato domani alla stampa alle ore 12.00, insieme ai componenti dello staff tecnico che andranno a comporre la prima squadra.