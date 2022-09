Catania, lo stadio Massimino cambierà volto: appaltati i lavori

Il Comune di Catania ha avvisato che sono stati stanziati dei fondi per ristrutturare lo stadio Massimino e i lavori inizieranno a fine ottobre.

Presto lo stadio Massimino di Catania sarà ristrutturato. Infatti, come annuncia il comune di Catania a fine ottobre inizieranno i lavori di riqualifica dello stadio in concomitanza con le partite del Catania SSD.

“L’apertura del cantiere – scrive il Comune di Catania -, completati gli ultimi adempimenti di legge, è prevista per la fine del mese di Ottobre o al massimo nella prima decade di Novembre. La somma stanziata complessivamente ammonta a circa 6,5 milioni di euro, attinta dai fondi comunitari, frutto della rimodulazione della programmazione del Patto per Catania, ora denominato Piano per lo sviluppo e la coesione, avvenuta un anno addietro”.

Tuttavia, il comune di Catania spiega che “per realizzare le opere più invasive verranno utilizzate le pause più lunghe del campionato. Solo a conclusione del girone di ritorno, a maggio, verrà rifatto il manto erboso, grazie all’innesto di erba artificiale con quella naturale”.