Catania SSD, ufficiale: posticipata la gara contro il San Luca

Fischio d'inizio posticipato per favorire l'accesso allo stadio al maggior numero di appassionati: il Catania esordirà al Massimino contro il San Luca.

Adesso c’è anche l’ufficialità, dopo la richiesta formale inviata alla società San Luca per posticipare il fischio d’inizio della gara del turno infrasettimanale.

La partita, che era stata schedulata con inizio nel pomeriggio, vedrà l’esordio della formazione rossazzurra alle ore 20.30, per favorire e facilitare l’ingresso dei propri tifosi in orari prettamente non lavorativi, sebbene non per tutti, “intendendo garantire al maggior numero di appassionati la possibilità di assistere all’incontro infrasettimanale, è stata inoltrata alla Lega Nazionale Dilettanti la proposta congiunta di programmare il fischio d’inizio per le ore 20.30“.

La conferma arriva dalla stessa Catania SSD che “ringrazia ASD San Luca 1961 per aver accolto la richiesta di posticipare l’orario del match in programma mercoledì 28 settembre allo stadio “Angelo Massimino”, gara valevole per la seconda giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23“.

Adesso si attende solo l’ufficialità della Lega, che aveva già dato parere positivo qualora le società fossero d’accordo, trattandosi dunque di mera formalità.



