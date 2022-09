Test Medicina 2022: pubblicati i punteggi anonimi

Novità test medicina 2022, sono online i punteggi anonimi su Universitaly.

Tutte le aspiranti matricole, che giorno 6 settembre hanno svolto il test di medicina, finalmente possono accedere ai punteggi anonimi. Quest’ultimi sono stati ordinati attraverso un codice etichetta, i risultati sono dunque anonimi ma tutti gli studenti che ricordano il loro codice presente sul foglio della prova possono consultare il punteggio ottenuto.

Per controllare i risultati anonimi per il test di medicina 2022 bisogna entrare nell’area riservata di Universitaly e cercare il proprio codice etichetta, se non si ricorda il proprio codice sarà necessario aspettare il 23 settembre, la data in cui il MUR caricherà il modulo risposte la scheda anagrafica di ogni studente. Successivamente sarà possibile comprendere il punteggio minimo per entrare in medicina, la graduatoria nazionale sarà pubblicata il 29 settembre.