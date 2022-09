Concorso Allievi Carabinieri 2022: bando per atleti di varie discipline

Concorso Allievi Carabinieri 2022: l'Arma è alla ricerca di atleti da inserire all'interno del proprio organico per alcune categorie specifiche. Ecco le informazioni più importanti su requisiti e date.

Concorso Allievi Carabinieri 2022: un nuovo bando è stato pubblicato dall’Arma per offrire delle posizioni a diversi giovani diplomati interessati a questo genere di carriera professionale. Nello specifico, i posti offerti non sono molti, anche perché si tratta di un bando e di una ricerca di unità davvero caratteristica. Infatti, i candidati che saranno selezionati per diventare allievi dei Carabinieri, saranno inseriti nel gruppo degli atleti dell’Arma. Ecco tutte le informazioni in merito a quest’ultimo concorso allievi Carabinieri 2022.

Concorso Allievi Carabinieri 2022: le posizioni bandite

Per il concorso allievi Carabinieri 2022, sono state bandite ben 14 posizioni, suddivise come segue:

Sezione Arti Marziali – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali): 1 atleta di sesso maschile nella “lotta Grecoromana” – cat. -72kg; 1 atleta di sesso femminile nel “Judo” – cat. -52kg;

– FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali): Sezione Atletica – FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera): 1 atleta di sesso maschile nella specialità “10.000 mt.”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “10.000 mt. e corsa campestre”;

– FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera): Sezione Equitazione – FISE (Federazione Italiana Sport Equestri): 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Salto ostacoli”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Dressage”;

– FISE (Federazione Italiana Sport Equestri): Sezione Nuoto – FIN (Federazione Italiana Nuoto): 1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt. Farfalla”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “50, 100 e 200 mt. Rana”;

– FIN (Federazione Italiana Nuoto): Sezione Pentathlon M., Triathlon e Ciclismo – FITRI (Federazione Italiana Triathlon): 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Triathlon distanze olimpiche”;

M., Triathlon e Ciclismo – FITRI (Federazione Italiana Triathlon): Sezione Pugilato – FIP (Federazione Pugilistica Italiana): 1 atleta di sesso femminile nella categoria “-60 kg.”;

– FIP (Federazione Pugilistica Italiana): Sezione Scherma – FIS (Federazione Italiana Scherma): 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Fioretto”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “Spada”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Sciabola”;

– FIS (Federazione Italiana Scherma): Sezione Sport Invernali – FISI (Federazione Italiana Sport Invernali): 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Snowboard” specialità “Gigante parallelo e slalom parallelo”.

– FISI (Federazione Italiana Sport Invernali):

Concorso Atleti Carabinieri 2022: i requisiti

Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso allievi Carabinieri 2022 sarà necessario possedere i requisiti indicati dal bando. Per quanto riguarda quelli generali, si tratta dei seguenti:

aver compiuto i 17 anni e non aver superato i 24 anni. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di età è elevato ai 28 anni. Per i soli candidati delle discipline nuoto, equitazione, specialità “dressage”, e snowboard, il limite di età è elevato a 35 anni;

Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo di età è elevato ai 28 anni. Per i soli candidati delle discipline nuoto, equitazione, specialità “dressage”, e snowboard, il limite di età è elevato a 35 anni; abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;

godano dei diritti civili e politici ;

; siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ;

; non siano stati destituiti dispensati o dichiarati decaduti all’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da pretendere l’arruolamento nella Forze Armate o di Polizia, a

esclusione dei proscioglimenti per idoneità psicofisica;

abbiano tenuto condotta incensurabile;

non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione e di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perchè il fatto non sussiste, o perchè l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali;

essere riconosciuti, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, “atleta di interesse nazionale”.

Concorso Carabinieri 2022: scadenza e domanda

Nel caso in cui si volesse presentare la propria candidatura al concorso presentato, sarà necessario completare la procedura prevista entro la data del 10 ottobre 2022. Si ricorda che la presentazione della domanda sarà da effettuare totalmente in via telematica, come specificato dal bando, al quale si rimanda per tutte le informazioni più specifiche riguardo al concorso.