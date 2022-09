Carl Brave fa cantare e ballare Catania: il racconto del concerto di Villa Bellini

Il Catania Summer Fest arricchito dalla presenza di Carl Brave: il racconto del concerto di Villa Bellini, penultimo concerto del suo Tour 2022.

‘Romano de Roma‘, come direbbero i veraci abitanti della Capitale: si definisce così Carlo Luigi Coraggio, in arte Carl Brave per il panorama nazionale, che di romano ha davvero tanto.

Tanta Roma anche nelle sue canzoni, che ha cantato sul palco di Villa Bellini, in uno degli ultimi concerti del Catania Summer Fest 2022. Carl Brave ha fatto divertire il suo pubblico, coinvolgendolo nelle diverse fasi del concerto, insieme alla sua ricchissima band di musicisti e coristi, composti da 10 uomini più il capitano.

Il concerto di Villa Bellini, organizzato da Puntoeacapo Concerti, è iniziato con i più grandi successi del rapper romano come Shangai, Chapeau, Eccaallà, Regina Coeli, Sempre in due e Mercì.

Outfit esotico, cappello da pescatore, un bicchiere di vino bianco e tanta grinta per il romano classe ’89, tra salti e balli sopra e sotto il palco. Già quattro gli album da solista nel bagaglio di Carlo Coraggio, che cita spesso la sua Roma nei successi radiofonici. Ma anche una piccola chicca, come uno degli ultimi successi come Cristo di Rio, realizzata con Max Gazzè, che è stata pensata e ideata tra le spiagge della siciliana Letojanni.

Durante il concerto, tanti anche i tormentoni e le canzoni suonate dalle radio italiane come Posso, Makumba, Spigoli, Parli Parli, Ferragosto e Fotografia, frutto di collaborazioni eccellenti con cantanti come Elodie, Max Gazzè, Mara Sattei, Noemi, Elisa e Francesca Michielin.

Il concerto del 9 settembre a Catania è stato il secondo siciliano, dopo la tappa di Palermo il giorno prima, con Carl Brave che ha chiuso il suo Tour 2022 l’indomani, nella calabrese Rende.