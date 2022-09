Meteo Sicilia, ondata di calore in arrivo sull’Isola: l’allerta della Protezione Civile

Meteo Sicilia: si prospetta una settimana dal caldo intenso, con ondate di calore che si abbatteranno su diverse aree dell'Isola. L'allerta della Protezione Civile Regionale.

Meteo Sicilia: dopo alcune settimane con temperature più miti, ritorna il grande caldo in Sicilia. Infatti, secondo l’ultimo bollettino meteo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, domani 8 settembre sarà una giornata di caldo intenso nell’Isola.

In base a quanto riportato nel bollettino, si segnala la oramai canonica preallerta arancione per il rischio incendi in tutta l’Isola. In particolare, la pericolosità di questi probabili eventi sarebbe “media” per le province di Catania, Enna, Palermo, Siracusa e Trapani, mentre per le altre province siciliane sarebbe di livello “basso”.

Inoltre, si attende l’arrivo di ondate di calore in alcune zone specifiche dell’Isola. Infatti, per la giornata di domani, il bollettino segnala un’ondata di calore di livello 1 per la provincia di Catania e una di livello 2 per quella di Palermo. Questo sulla base dei dati relativi alla temperatura percepita nelle rispettive aree, dato che nel territorio etneo e nel Palermitano essa si aggirerà intorno ai 36-37 gradi. Inoltre, si segnala che la situazione non sembra destinata a migliorare per la giornata seguente, anche se è opportuno attendere il nuovo bollettino per avere dei dati più probabili e aggiornati.