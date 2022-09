Cinema in Festa: a settembre l’iniziativa dei film a 3,50 euro nelle sale italiane

A settembre arriva CINEMA IN FESTA, l'iniziativa per cui si possono visionare i film e le anteprime a poco prezzo. Di seguito tutte le info da tenere a mente in merito.

Dal 18 al 22 Settembre arriva “CINEMA IN FESTA”, un’iniziativa in cui si prevede che tutte le visioni dei film abbiano un prezzo di 3,50 €.

La promozione di “Cinema in festa” è data dalla collaborazione con una serie di fondazioni e progetti, tra cui ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), e altre fondazioni dedite con il Ministero della Cultura che permetterà al pubblico di poter visionare i film a soli 3,50€ in tutte le sale italiane.

L’iniziativa avrà durata di 5 giorni, dalla domenica al giovedì, vale a dire dal giorno di riunione delle famiglie fino al giorno delle nuove proposte settimanali. È un evento che rispecchia delle iniziative del passato che hanno sempre avuto molto successo e probabilmente continuerà ad essere così. Secondo quanto dichiarato, è stato programmato che ogni anno ci saranno due appuntamenti con la Festa del cinema: il primo si terrà nella seconda settimana di giugno e il secondo nella terza settimana di Settembre. Dunque, gli amanti del cinema e non solo potranno accedere ad eventi, cinema, ma anche ad anteprime e ad eventi speciali in presenza di attori, registi e sceneggiatori.

“Cinema in Festa è un forte investimento per incentivare il ritorno del pubblico in sala, e l’impegno degli esercenti è fondamentale per ripristinare quel ruolo di aggregazione che le sale hanno sempre ricoperto, dove il pubblico va per vivere un’immersione condivisa. La sala cinematografica deve tornare a essere cool, sono oltre duemila gli schermi che aderiranno a questa importante promozione” ha dichiarato Mario Lorin, Presidente di ANEC.

È ancora più forte il supporto del Ministero della Cultura. Infatti il ministro Dario Franceschini afferma che: “Le sale cinematografiche sono presidii culturali e la visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce le persone, interi territori, quartieri e città“. Un buon modo per rimarcare l’importanza de “l’appuntamento al cinema” dopo il periodo pandemico.