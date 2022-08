Bonus trasporti 2022, click day alle porte: come funzionerà

Bonus trasporti 2022: atteso per domani, 1 settembre, il click day. Da che ora e come effettuare la richiesta? Tutte le precisazioni utili ai beneficiari.

Bonus trasporti 2022: le prossime ore risulteranno decisive per chiunque voglia ottenere l’agevolazione. Atteso per domani, 1° settembre, il “click day”.

Più in particolare la richiesta dell’incentivo (volto a incrementare la mobilità sostenibile) potrà essere inoltrata a partire dalle 8:00 del mattino di domani: per procedere, occorrerà usufruire dell’apposito sito predisposto dal Ministero del Lavoro. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus trasporti: chi può richiederlo e come?

Tra i beneficiari previsti rientrano tutti coloro che, nel 2021, hanno raggiunto un reddito complessivo che non superi i 35.000 euro.

Utile sarà sapere che il bonus può essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Come inoltrare apposita richiesta? Anche in questo caso servirà lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Necessario, inoltre, esplicitare il codice fiscale del beneficiario dell’incentivo.

Più in particolare occorrerà procedere tramite la piattaforma web “bonustrasporti.lavoro.gov.it”.

Bonus trasporti: dal valore alle precisazioni

Il bonus in questione, dal valore massimo di 60 euro, è nominativo e non cedibile. Come indicato dal Ministero, l’incentivo “valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”. Andrà, in particolare, precisato che il bonus trasporti andrà utilizzato per l’acquisto di un abbonamento, entro il mese solare di emissione.

Per tale ragione, nel corso della compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento.

Viene richiesta, inoltre, soltanto l’autocertificazione del reddito ISEE (attraverso la spunta di un’apposita casella).

Come già precisato, sarà concesso richiedere il bonus anche per i figli fiscalmente a carico minorenni. Le cose cambiano, invece, per i maggiorenni, che dovranno provvedere in autonomia alla richiesta.

La domanda potrà essere inoltrata per tutti entro il 31 dicembre e, una volta ottenuto, il buono potrà esser speso direttamente recandosi in biglietteria.

I servizi esclusi

Già indicato per cosa servirà il nuovo incentivo. Esclusi, al contrario i servizi:

di prima classe;

executive;

business;

club executive;

salotto;

premium;

working area;

business salottino

Il contributo coprirà fino ad un massimo del 100% della spesa sostenuta, entro il già citato limite massimo di 60 euro.