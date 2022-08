Catania, incidente in tangenziale: lunghe code e traffico in tilt

Un incidente si è verificato nel corso della mattinata sulla Tangenziale di Catania, mandando il traffico in tilt per le lunghe code che si sono create.

Nuovo incidente sulle strade catanesi: questa volta l’impatto è stato tra un mezzo pesante e due automobili sulla Tangenziale di Catania. Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 9 della mattinata odierna, all’altezza della galleria tra San Giovanni Galermo e Gravina, verso Messina.

Sul luogo sarebbero già intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, per le prime rilevazioni e per gestire il traffico che si è creato a causa del sinistro. Infatti, si segnalano lunghe code sulla tangenziale di Catania, mentre le cause dell’impatto non sono ancora note.

In aggiornamento…