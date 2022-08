Catania, molesta commessa in negozio: arrestato per stalking

A Catania è stato fermato e arrestato l'uomo che molestava la commessa del negozio. Durante l'arresto l'uomo è andato in escandescenza. Di seguito il fatto.

A Catania, un uomo è stato arrestato per accusa di persecuzione, resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Da circa due settimane, l’uomo si presentava nel negozio di cibo d’asporto facendo apprezzamenti insistenti alla ragazza che vi lavora. La ragazza, spaventata dalla continua insistenza e assillo del ragazzo, ha fatto ricorso alla Polizia che lo ha subito fermato e arrestato.

L’uomo, durante l’arresto, è andato in escandescenza aggredendo gli agenti e con questo le è stata addossata la plurima accusa di lesioni al pubblico ufficiale. É stato necessario il supporto di altri agenti per fermare l’uomo: 3 uomini di Polizia sono stati feriti, per fortuna non gravi.

La procura ha disposto il trasferimento in carcere il attesa del giudizio.