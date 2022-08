Benzina, diesel e metano auto schizzano alle stelle: il prezzo nazionale

In Italia continuano a salire i prezzi relativi ai rincari self e servito per benzina, diesel e metano auto: la stima calcolata.

Il Quotidiano Energia ha recentemente pubblicato il prezzo medio nazionale della benzina e del diesel sia in modalità self che in modalità servito.

Per quanto riguarda la benzina in modalità self, il prezzo medio si attesta a 1,770 euro al litro, contro all’1,766 precedente; mentre per il diesel in modalità self il prezzo medio è salito a 1,802 euro al litro, rispetto all’1,787 scorso.

Discorso diverso per la modalità servito cui prezzi sono saliti alle stelle: rispettivamente, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 1,920 euro al litro, di contro all’1,918 di prima, invece, la media del diesel servito è di 1,945 euro al litro, in confronto all’1,932.

Per l’ultima quota, il prezzo medio del metano auto risulta compreso tra i 2,438 e i 2,872 euro.