Caro Carburanti– Il prezzo del petrolio crolla sui mercati internazionali, ma in Sicilia il costo del gasolio continua a salire. Un paradosso solo apparente che, ancora una volta, colpisce automobilisti e pendolari dell’Isola, dove il diesel ha superato i 2,19 euro al litro. Una dinamica che riaccende il dibattito su un sistema di formazione dei prezzi spesso percepito come penalizzante, soprattutto nelle aree periferiche del Paese.

Il crollo del greggio e la reazione (lenta) alla pompa

Il recente calo del greggio, legato alla temporanea distensione tra Stati Uniti e Iran, ha fatto registrare una perdita fino al 16% in un solo giorno. Tuttavia, questo ribasso non si è tradotto immediatamente in un alleggerimento dei prezzi alla pompa. In Sicilia, infatti, il gasolio resta su livelli elevati, confermando una tendenza ormai consolidata: i prezzi dei carburanti reagiscono con grande rapidità agli aumenti delle quotazioni internazionali, ma molto più lentamente quando queste scendono. Un meccanismo che genera frustrazione tra i consumatori e alimenta dubbi sulla trasparenza del mercato.

L’effetto “razzi e piume” spiegato dagli economisti

Gli esperti definiscono questo fenomeno “trasmissione asimmetrica dei prezzi”, ma per i cittadini è semplicemente l’effetto “razzi e piume”: i prezzi salgono come razzi e scendono leggeri come piume. Le compagnie, infatti, tendono ad adeguare subito i listini quando il greggio aumenta, mentre in caso di calo devono prima smaltire le scorte acquistate a prezzi più alti. Questo comporta un ritardo di diversi giorni prima che eventuali ribassi si riflettano sui distributori. Una dinamica denunciata anche da Codacons, che ha segnalato come i recenti ribassi del petrolio non abbiano prodotto benefici immediati per i consumatori italiani.

Sicilia tra le regioni più care: le ragioni strutturali

La Sicilia si conferma tra le regioni più costose per il gasolio, con prezzi superiori alla media nazionale. Le ragioni sono molteplici e affondano in fattori strutturali: l’insularità, i costi di approvvigionamento e la forte dipendenza dal trasporto su gomma. L’assenza di alternative efficienti, come una rete ferroviaria capillare o sistemi logistici integrati, rende il carburante una voce di spesa imprescindibile per cittadini e imprese. Inoltre, la posizione geografica espone l’Isola alle dinamiche geopolitiche legate allo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi del traffico petrolifero mondiale.

Dati e rincari: quanto costa davvero il pieno

Secondo i dati ufficiali, il gasolio in Sicilia ha raggiunto circa 2,19 euro al litro, superando la media nazionale. Questo si traduce in un aumento concreto per i consumatori: un pieno da 50 litri costa diversi euro in più rispetto ai giorni precedenti. Anche la benzina registra lievi incrementi, mantenendosi comunque su livelli elevati rispetto ad altre regioni italiane. Il problema non è solo il prezzo in sé, ma la sua volatilità e la difficoltà per i cittadini di prevedere e gestire i costi legati alla mobilità quotidiana.

Tra tensioni geopolitiche e interventi del governo

Il quadro si è ulteriormente complicato nelle ultime ore, con nuove tensioni in Medio Oriente che hanno riportato in alto le quotazioni del petrolio. Il bombardamento di Libano e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran hanno di fatto annullato gli effetti della breve tregua. Nel frattempo, il ministro Adolfo Urso ha convocato le principali compagnie petrolifere per chiedere un adeguamento dei prezzi. Resta però il nodo centrale: un sistema che, tra dinamiche di mercato e fattori geopolitici, continua a scaricare sui consumatori finali le conseguenze delle oscillazioni internazionali, con tempi e modalità che non sempre appaiono equi.