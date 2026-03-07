Mentre il resto d’Italia osserva con preoccupazione l’instabilità dei mercati energetici, in Sicilia la situazione ha già superato la soglia di guardia. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e le analisi dell’Unione Nazionale Consumatori, l’Isola è oggi la regione che registra i rincari più pesanti dell’intera penisola, con un’impennata dei prezzi che non accenna a fermarsi.
I dati sono stati prelevati da MIMIT e analizzati dall’Unione nazionale dei consumatori
I numeri della stangata: +11,6 ventesimi in 48 ore
Il dato più allarmante riguarda il gasolio. Tra il 4 e il 6 marzo 2026, il prezzo del diesel in Sicilia è letteralmente esploso, facendo registrare un aumento di 11,6 centesimi al litro in modalità self-service.
Per i siciliani, questo si traduce in un esborso extra immediato: un pieno da 50 litri costa oggi 5,80 euro in più rispetto a soli tre giorni fa. Un record negativo che piazza la Sicilia davanti a Molise (+10,6 cent) e Campania (+10,5 cent).
Di seguito la panoramica dei prezzi medi praticati presso i distributori dell’Isola:
|Carburante
|Prezzo Medio Sicilia (Self)
|Tendenza / Note
|Gasolio (Diesel)
|1,972 €/l
|📈 Massimo storico del periodo
|Benzina
|1,801 €/l
|📈 Superata soglia 1,80€
|GPL
|0,760 €/l
|➖ Sostanzialmente stabile
|Metano
|1,754 €/kg
|➖ Stabile