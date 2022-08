Covid Sicilia, contagi in calo: gli over 60 fascia a rischio

Situazione epidemiologica da covid in netto decremento: ecco i dati aggiornati a tal proposito in Sicilia.

Le vacanze estive stanno ormai per volgere al termine, infatti molti sono i rientri avuti in questi giorni di fine agosto. Nella settimana dal 15 al 21 Agosto in Sicilia si è registrato un decremento dei contagi da covid-19, con un’incidenza pari a 14.809 (-27%).

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di:

Messina (437/100.000 abitanti);

Trapani (358/100.000);

Agrigento (336/100.000).

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano gli over 60 secondo il bollettino settimanale a cura del dipartimento Asoe e diffuso dalla Regione, nello specifico quelle tra i 70 ed i 79 anni (403/100.000), tra i 60 e i 69 anni (401/100.000) e tra gli 80 e gli 89 anni (357/100.000).

Anche riguardo alle ospedalizzazioni i dati fanno ben sperare, ad oggi, il 26 % circa, dei bambini nella fascia d’età dai 5 ai 10 anni riportano almeno una dose di vaccino. I vaccinati con terza dose sono 2.759.712 pari al 72,28% degli aventi diritto. Sono molti gli utenti che hanno il diritto di aver somministrata la terza dose, che ancora non hanno provveduto alla somministrazione effettiva. Ecco alcune date importanti per la situazione vaccini:

Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni.

Dal 13 luglio è stata avviata la vaccinazione della quarta dose a tutti gli over 60 e alle persone ad elevata fragilità over 12 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo della terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo. Dal primo marzo ad oggi sono state effettuate 98.159 somministrazioni di quarta dose di cui 45.979 a soggetti over 80.