Lavoro Sicilia: Mediaworld, Lidl e Decathlon cercano diplomati

Lavoro Sicilia: diverse aziende sono in cerca di personale per i loro punti vendita in tutta l'isola. Da MediaWorld a Lidl passando per Decathlon: ecco le offerte proposte e i requisiti richiesti.

Lavoro Sicilia: MediaWorld

La catena di negozi specializzati di elettronica, informatica, tecnologia ed elettrodomestici è in cerca di addetti alle vendita/logistica per i due punti vendita di Palermo. Tra i requisiti richiesti, passione per la vendita e attitudine al problem solving, ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente, flessibilità, disponibilità e approccio proattivo, forte spirito di squadra. Si offre un contratto part-time a tempo determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Subito lavoro Sicilia: Lidl assume

La catena europea di supermercati di origine tedesca cerca personale per punti vendita nel siracusano e nel palermitano.

Nel punto vendita di Carlentini (SR), si ricercano addetti vendita a chiamata, i quali dovranno svolgere le seguenti mansioni: collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita, rifornimento dei prodotti sugli scaffali, sistemazione e pulizia dei locali. Tra i requisiti richiesti, diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, approccio multitasking.

Si cercano operatori di filiale part-time ad Augusta (SR), Siracusa e Bagheria (PA). L’operatorie di filiale si occupa delle attività operative all’interno del Punto Vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale. Tra i requisiti richiesti, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, capacità di multitasking.

Offerte Lavoro Sicilia: Decathlon

L’azienda francese specializzata in articoli sportivi cerca personale nei punti vendita di Catania e Melilli (SR).

Per il punto vendita di Catania si cerca un Sales Assistant Nuoto. Il profilo ricercato deve possedere i seguenti requisiti: praticanti regolari di nuoto e triathlon, conoscenza base della lingua inglese.

Per il punto vendita di Melilli, si cercano Sales Assistant per i seguenti sport: Sales Assistant Ciclismo, Sales Assistant Running, Sales Assistant Surf/stand Up Paddle e Sales Assistant Subacquea. Tutti i profili devono essere praticanti regolari dei suddetti sport.

Per presentare la propria candidatura e per ottenere maggiori informazioni in merito alle offerte lavoro Sicilia riportate, si suggerisce di visitare le sezioni “Lavora con noi” dei siti ufficiali delle aziende.