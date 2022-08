Ancora “allerta rossa” in Sicilia: le temperature

Meteo Sicilia: ancora allerta rossa in alcune province. Ecco le temperature per la giornata di domani.

La Protezione Civile, come ogni giorno, ha emanato il bollettino che prevede allerta rossa in alcune province per la giornata di domani per ondate di calore e rischio incendi. Ecco le temperature massime previste in ogni provincia siciliana.

Agrigento: massima di 33 gradi;

Caltanissetta: massima di 29 gradi;

Catania: massima di 33 gradi;

Enna: massima di 23 gradi;

Messina: massima di 30 gradi;

Palermo: massima di 30 gradi;

Ragusa: massima di 32 gradi;

Siracusa: massima di 35 gradi;

Trapani: massima di 29 gradi.

Tuttavia, le temperature saranno in discesa a partire dall’inizio della prossima settimana e è prevista anche pioggia.