Sicilia, scontro tra minicar e scooter: 16enne in prognosi riservata

Nuovo incidente in Sicilia, coinvolti più minorenni: un sedicenne è in prognosi riservata.

Ieri sera (mercoledì 17 agosto), intorno alle ore 23:00, a Caltanissetta è avvenuto un grave incidente in seguito al quale, ora, un sedicenne è in prognosi riservata.

Lo scontro, tra una minicar con a bordo 2 ragazze e uno scooter con a bordo il ragazzo nisseno e la fidanzata, si è verificato in via Costa. Risulta che i ragazzi coinvolti sono tutti minorenni.

Secondo le prime indiscrezioni, le due ragazze che viaggiavano sulla minicar sono rimaste illese mentre per i due fidanzati è stato necessario il trasporto al pronto soccorso all’Ospedale Sant’Elia.

A seguito di alcuni accertamenti, alla ragazza sono state riscontrate soltanto delle contusioni, mentre il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza, rotta in seguito al trauma addominale. Per il sedicenne, al momento, la prognosi resta riservata, anche per via di lesioni ad un rene.

Nel frattempo i Carabinieri già hanno provveduto al sequestro dei mezzi.