Lavoro Sicilia: Piazza Italia e Penny Market assumono

Lavoro Catania: nuove opportunità di lavoro in tutta l'Isola per diverse mansioni e aziende. Ecco di seguito i profili ricercati e i requisiti da rispettare.

Lavoro Sicilia: diverse opportunità di lavoro in Sicilia per diverse mansioni. Penny Market e Piazza Italia sono alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri negozi. Ecco tutte le info utili.

Lavoro Sicilia: Piazza Italia assume

Lo store Piazza Italia ha aperto diverse selezioni in tutta Italia per reclutare addetti alle vendite e Store Manager. In Sicilia la posizione di lavoro attiva è a Palermo e prevede l’assunzione di un allievo store manager. Le opportunità di impiego sono rivolte a candidati diplomati o laureati, in possesso, preferibilmente, di esperienza maturata nel settore della GDO o del Fashion Retail.

Gli interessati alle assunzioni Piazza Italia possono visitare la sezione dedicata al recruiting del personale (Lavora con noi) presente sul sito web del Gruppo. Da qui è possibile conoscere le attuali posizioni aperte nei negozi del marchio e candidarsi online, utilizzando l’apposito form per l’invio del cv.

Penny Market assume

La nota catena di supermercati è alla ricerca di personale con o senza esperienza da assumere nei diversi punti vendita per lavoro Sicilia.Penny Market è costantemente alla ricerca di personale. Le selezioni Penny Market sono rivolte, per lo più, a candidati con diploma e laurea in vari ambiti, o che hanno assolto l’obbligo scolastico.

Si cercano persone con esperienza variabile in base al ruolo, per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. Inoltre, vengono attivati tirocini per giovani anche senza esperienza. Gli inserimenti possono riguardare i supermercati, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio, la sede centrale o i magazzini.

Si ricercano apprendisti/addetti alle vendite nelle sedi di:

Floridia (SR);

Acireale(CT);

Agrigento;

Catania;

I tirocini Penny Market sono rivolti a diplomati oppure neolaureati in diverse discipline, in base all’ufficio di inserimento. Gli stage sono retribuiti con rimborso spese mensile. A tutti i candidati si richiedono, generalmente, la conoscenza della lingua inglese e la familiarità con i principali strumenti informatici.