Festa Sant’Agata agosto 2022: percorso e orari della processione

Festa Sant'Agata agosto 2022, al via ai festeggiamenti in onore della santa patrona della città di Catania: ecco il percorso e gli orari della processione.

Festa Sant’Agata agosto 2022: con grande felicità da parte dei devoti, ritornano i festeggiamenti per la santa patrona della città di Catania. Infatti, quest’anno si festeggerà Sant’Agata d’estate, festa che ricade il 17 agosto di ogni anno perché ricorda il rientro a Catania delle reliquie della Santa da Costantinopoli.

A causa della pandemia, negli ultimi anni non è stato possibile per i devoti festeggiare la Santa come si è soliti fare a Catania. Questo è avvenuto sia in occasione delle festività di febbraio che per la celebrazione di agosto. Tuttavia, quest’anno saranno effettuate delle processioni ed è previsto un programma ricco di eventi in onore a Sant’Agata.

Festa Sant’Agata agosto 2022: il percorso

Secondo quanto riportato nel programma, la festa Sant’Agata agosto 2022 prevederà due percorsi diversi nelle giornate del 16 e del 17 agosto 2022. Infatti, il 16 agosto si effettuerà la processione con il Velo di Sant’Agata che seguirà il seguente percorso:

Partenza da Piazza Duomo;

Via Vittorio Emanuele;

Piazza San Placido;

Via Porticello;

Via Dusmet;

Arrivo in Piazza Duomo.

Invece, il 17 agosto la processione riguarderà le Reliquie della Santa Patrona e il percorso effettuato sarà il seguente:

Partenza da Piazza Duomo;

Via Dusmet;

Via Porticello;

Piazza San Placido;

Via Vittorio Emanuele;

Via Dusmet;

Arrivo in Piazza Duomo.

Festa Sant’Agata agosto 2022: gli orari

Per quanto riguarda gli orari della festa Sant’Agata agosto 2022, secondo il programma sono previsti diversi appuntamenti nel corso delle giornate del 16 e del 17 agosto. In particolare, martedì 16 agosto si rispetteranno i seguenti orari:

Ore 17:30 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 18 – Santa Messa solenne presieduta dal Parroco della Cattedrale;

Ore 19 – Processione con Velo di Sant’Agata. Davanti la chiesa di San Placido si svolgerà l’omaggio dell’associazione “Sant’Agata in Cattedrale” mentre in via Dusmet, davanti la “Fontanella di Sant’Agata”, si effettuerà una sosta di preghiera e riflessioni.

Invece, gli orari delle celebrazioni di giorno 17 agosto saranno i seguenti: