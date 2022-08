Pagamento pensioni settembre 2022: il calendario

Come ogni mese poste italiane stila un calendario per il pagamento pensioni 2022. Ecco l'elenco in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

Pagamento pensioni settembre 2022: come ogni mese si attende l’accredito o il giorno in cui è possibile andare a ritirare la propria somma direttamente negli uffici di Poste Italiane. Ma ad oggi, sono sempre di più i pensionati che scelgono di accreditare la propria pensione su un conto corrente, rinunciando al ritiro in Posta.

Pagamento pensioni settembre 2022

Per chi ha l’accredito sul conto corrente, il giorno del versamento della pensione sarà il 1° Settembre come previsto dall’INPS, per chi la ritira in Posta è previsto invece lo scaglionamento dei pagamenti in un arco di sei giorni in base alla lettera iniziale del proprio cognome per evitare un sovraffolamento agli sportelli.

Ma proprio per evitare comunque di dover andare alle Poste, il ricorso all’accredito della pensione sul conto corrente è in continua crescita. E, inoltre, aumenta anche il numero dei pensionati che per abbattere i costi fissi di gestione del conto bancario, preferiscono un conto corrente online che di solito è a zero spese e con canone annuo molto basso. Un conto gestibile comodamente da casa tramite Internet o smartphone.

Il calendario

Come detto, per coloro che hanno optato per l’accredito della pensione su un conto corrente, l’INPS accredita l’importo il primo giorno di ogni mese. Per coloro che invece la ritirano in un ufficio postale, riportiamo qui di seguito il calendario del pagamento pensioni Settembre 2022, scaglionato in base alla lettera iniziale del cognome.

Giovedì 1 settembre: A-B;

Venerdì 2 settembre: C-D;

Sabato 3 settembre (solo mattina): E-K;

Lunedì 5 settembre: L-O;

Martedì 6 settembre: P-R;

Mercoledì 7 settembre: S-Z.

Per chi invece non è collegato a Poste Italiane e riceve la propria pensione direttamente sul conto corrente tramite versamento vedrà la propria somma spettante direttamente caricata sul proprio conto a partire dai primi del mese di settembre e potrà consultare la cifra direttamente dalla propria app della banca.