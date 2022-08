BRT5, a Catania ora cordoli per nuova linea veloce preferenziale

Catania, spuntano cordoli di protezione per una nuova linea BRT: la novità nel dettaglio.

Alcune strade del capoluogo etneo presentano una novità: è possibile notare, ora, la presenza di cordoli gialli. Nelle scorse ore, per esempio, sono apparsi in via Umberto. Si tratta di cordoli di protezione installati in previsione della nuova linea veloce preferenziale BRT5 che dovrebbe permettere agli autobus Amts di collegare più agevolmente il centro della città con l’Ospedale “Cannizzaro”.

La posa dei cordoli riguarderà, dunque, altre vie: i lavori, partiti già lunedì, dovrebbero continuare ancora nei prossimi giorni.

Con tale misura non si mirerebbe soltanto ad assicurare una maggiore velocità per i bus ma si punterebbe anche ad evitare la sosta in doppia fila.