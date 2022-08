Spiagge “pet friendly”, sono tantissime in Sicilia ma non a Catania

Secondo quanto riportato dal sito Spiagge.it, la regione Siciliana vanta una serie di località balneari attrezzate per la presenza di animali domestici: tuttavia, questo non vale per Catania.

Da una regione che coinvolge un’intera isola non ci si poteva aspettare di meno anche se si tratta comunque di un ottimo risultato. Infatti, di certo in Sicilia non mancano le spiagge, ma questo non significa che esse siano fornite di tutti i servizi necessari. E se spesso mancano i servizi per i bagnanti, può essere davvero raro trovare spiagge attrezzate anche per gli amici a quattro zampe.

Tuttavia, secondo il sito Spiagge.it, portale che analizza la prenotazione di ombrelloni e la situazione degli stabilimenti balneari in Italia, la Sicilia è una delle regioni che offre più spiagge con servizi per gli animali domestici. Nello specifico, in Sicilia si contano 35 lidi definiti “pet-friendly”, termine con il quale si indicano le aree marittime che accolgono gli animali domestici o offrono dei servizi dedicati agli amici a quattro zampe.

Tra i luoghi dove si trovano la maggior parte di spiagge alla portata degli animali domestici si trovano aree del Trapanese e la zona di Taormina. Tuttavia, lo stesso non si può dire di Catania, città per la quale non risulta neanche una spiaggia che offre questo tipo di servizi, nonostante negli ultimi tempi si stia avvertendo un cambio di marcia per quanto riguarda le spiagge libere della Playa.

Nel resto d’Italia, spiccano ai primi posti l’Emilia Romagna, che secondo Spiagge.it prevede quasi il 30% degli stabilimenti italiani pet-friendly riconosciuti dal sito, vale a dire il 25% del totale delle spiagge italiane. Seguono Lazio e Toscana, e successivamente Puglia, Campania, Liguria, Calabria, Abruzzo, la Sicilia e le Marche.