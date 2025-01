Bonus animali domestici 2025: anche per il 2025, il bonus animali domestici continua a rappresentare un’importante agevolazione fiscale per tutti i proprietari di animali da compagnia. Questo incentivo offre la possibilità di ottenere una detrazione del 19% sull’IRPEF per le spese veterinarie sostenute, fino a un importo massimo di 550 euro all’anno, indipendentemente dal numero di animali posseduti. In questo articolo, esploreremo come funziona il bonus, i requisiti per beneficiarne e le spese coperte.

Bonus animali domestici 2025: cos’è?

Il bonus animali domestici è una misura pensata per aiutare i proprietari di animali a coprire parte delle spese veterinarie. Grazie a questo incentivo, è possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese legate alla salute degli animali, come visite mediche, operazioni chirurgiche ed esami di laboratorio.

La detrazione fiscale si applica entro un limite massimo di 550 euro all’anno. Inoltre, per l’acquisto di medicinali veterinari, è previsto un importo minimo detraibile di 129,11 euro: spese inferiori a questa cifra non sono ammesse.

Bonus animali domestici: requisiti per accedere

Per usufruire del bonus, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici:

Età del beneficiario: Il richiedente deve avere almeno 65 anni. Indicatore ISEE: Il reddito ISEE non deve superare i 16.215 euro. Residenza: Il richiedente deve essere un cittadino italiano residente. Registrazione dell’animale: L’animale domestico deve essere regolarmente registrato presso l’Anagrafe degli animali d’affezione. Metodi di pagamento: Le spese devono essere documentate e pagate con metodi tracciabili (come carte di credito o bonifici).

Il bonus può essere utilizzato per una vasta gamma di spese veterinarie, tra cui:

Visite specialistiche : Per diagnosi e trattamenti particolari.

: Per diagnosi e trattamenti particolari. Operazioni chirurgiche : Interventi necessari per il benessere dell’animale.

: Interventi necessari per il benessere dell’animale. Esami di laboratorio : Test diagnostici, analisi e screening.

: Test diagnostici, analisi e screening. Farmaci prescritti: Spese per l’acquisto di medicinali veterinari su prescrizione.

Il bonus animali domestici è valido per alcune categorie di animali, tra cui:

Cani e gatti

Criceti, furetti e piccoli roditori

Non tutte le spese veterinarie possono essere detratte. Non è possibile richiedere la detrazione per:

Animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

Animali utilizzati per attività commerciali o agricole.

Animali coinvolti in attività illecite.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il bonus animali domestici 2025, è necessario seguire questi passaggi: