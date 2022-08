Lidl, nuova apertura Catania: si cercano diplomati

Lidl, nuova apertura Catania: sono diverse le posizioni aperte per il recente punto vendita nella città etnea e si ricerca personale diplomato per svolgere varie funzioni.

Lidl, nuova apertura Catania: la nota azienda leader nel settore della grande distribuzione in Italia è alla ricerca di personale per il suo nuovo punto vendita nella città etnea. Infatti, controllando gli annunci di lavoro disponibili dal sito ufficiale della Lidl, alla sezione “Lavora con noi” è possibile trovarne uno che riguarda proprio la costituzione del Team della nuova filiale. Ecco tutte le informazioni da tenere a mente per potersi candidare a lavorare con Lidl.

Lidl, nuova apertura Catania: la filiale

Prima di entrare nel dettaglio delle posizioni disponibili o ancora dei requisiti e delle modalità di candidatura, può essere utile affrontale la questione della filiale. Infatti, come riportato sul sito la filiale catanese Lidl di recente apertura per la quale si ricerca personale è situata al centro della città etnea. Quest’informazione è di fondamentale importanza per tutti coloro i quali cercano subito lavoro Catania ma magari non hanno un mezzo a disposizione per spostarsi lontano dal centro etneo.

Infatti, il nuovo punto vendita etneo della Lidl si trova in una delle vie più centrali della città: Corso Sicilia, al numero 64. Di conseguenza, si tratta di una zona servita dai mezzi pubblici, come la stessa Metropolitana e i bus urbani, oltre ad essere facilmente raggiungibile dato che si trova nei pressi della centralissima Piazza Stesicoro di Catania.

Lavoro Catania, Lidl: profili ricercati e requisiti

Dovendo dare forma ad un vero e proprio team per la nuova filiale, i profili ricercati sono diversi. Nello specifico, si tratta dei seguenti:

Assistant Store Manager (f/m);

Addetto Vendite (f/m);

Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m);

Operatore di Filiale (f/m).

Chiaramente, sarà possibile definire quale sia il profilo più adatto al candidato sulla base delle sue esperienze e delle abilità che possiede. Di seguito i dettagli delle singole posizioni per Lidl, nuova apertura Catania:

Esperienza nel settore del Retail o della GDO per il ruolo dell’Assistant Store Manager part-time/full-time (f/m) in modo da essere un fondamentale supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager come ad esempio la gestione del personale e dell’assortimento.

Per chi ama il contatto con la clientela, sarà possibile mettersi alla prova nella posizione di Addetto Vendite part-time (f/m) attraverso l’attività di cassa, rifornimento merce e l’assistenza ai nostri clienti.

Per chi studia o è impegnato/a in un’attività lavorativa part-time, la posizione di Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m) permette di entrare nella nostra realtà senza abbandonare ciò che già stai facendo.

Per chi è alla prima esperienza nel mondo del Commercio, la posizione di Operatore di Filiale part-time (f/m) è la scelta migliore: permetterà di occuparsi delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all’interno del punto vendita.

Requisiti principali

I requisiti principali per le posizioni precedentemente elencate sono i seguenti:

Diploma di maturità;

Saper porre il cliente al centro dell’attività quotidiana e impegnarsi a far sì che torni anche domani;

Mirare a raggiungere risultati migliori in gruppo;

Riuscire a svolgere più attività contemporaneamente definendo le giuste priorità;

definendo le giuste priorità; Essere curiosi del settore della Grande Distribuzione;

Inoltre, i requisiti aggiuntivi per l’opportunità di Addetto Vendite 8 ore domenicale (f/m) previsti da CCNL sono i seguenti:

Studente universitario che vuole coniugare studio e lavoro;

-oppure-

-oppure- Lavoratore part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend;

-oppure-

-oppure- Giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi.

Offerte lavoro Catania, Lidl: come candidarsi

Per potersi candidare ed entrare a far parte del Team della nuova filiale Lidl a Catania, è necessario effettuare una procedura online. Infatti, bisognerà recarsi sul sito ufficiale dell’azienda, accedere all’annuncio di lavoro per il Team della nuova filiale e compilare il form previsto per candidarsi. Una volta portata a termine questa procedura sarà necessario attendere di essere ricontattati per poter andare avanti con i prossimi step della selezione.